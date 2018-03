Olimpiadi 2026: Boccia, Italia nel Mondo

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 23 MAR - "I Campionati del mondo di sci e le Olimpiadi invernali a Cortina d'Ampezzo non sono progetti territoriali ma sono a livello di un progetto Paese che fa aprire l'Italia al mondo". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, alla presentazione della rete di associazioni territoriali "Confindustria per la Montagna", a Cortina. Per attirare ricchezza, ha aggiunto, si possono usare due strade: "la prima è di attrarre turisti nel nostro Paese e la seconda è vendere prodotti e servizi al mondo. Se abbiamo capito questo abbiamo capito tutto".