Borsa:Milano giù con Europa, paura dazi

MILANO, 23 MAR - I dazi Usa sulla Cina ed i venti di guerra commerciale spaventano le borse del Vecchio Continente tra cui anche Piazza Affari (-0,49%) che archivia la settimana in calo. I listini europei, dopo un timido tentativo di ripresa, hanno rallentato la marcia affossati da Wall Street girata in negativo dopo un avvio in rialzo. In lieve rialzo l'euro sul dollaro a 1,2359 a Londra. I rendimenti dei titoli di Stato europei segnano un timido calo con il Btp a 1,867% e lo spread con il Bund in calo a 134 punti base. A Milano l'effetto dazi si abbatte su Tenaris e Stm che chiudono le contrattazioni in calo del 4%. Male Brembo (-2,3%) e Luxottica (-1%). In rosso anche il settore auto con Fca (-2%), Ferrari (-1,9%), Cnh (-1,3%). Tim cede l'1%, dopo le dimissioni dal cda dei consiglieri di Vivendi (-0,4% a Parigi). Tengono le banche con Carige (+2,5%), con la notizia che il finanziere Raffaele Mincione intende salire al 9,9% del capitale. Bene Creval (+1,7%) con Fitch che alzato il rating.