Borsa: Asia volatile, Tokyo +0,7%

MILANO, 26 MAR - La settimana di Borsa inizia in calo in Asia ma un rimbalzo dei future statunitensi, in scia al quale i listini hanno ridotto le perdite sul finale di seduta, lascia immaginare una stabilizzazione della rotta. Tokyo inverte il calo (quasi dell'1%) e chiude in rialzo dello 0,7 per cento. Gli operatori si attendono comunque una settimana volatile, soprattutto in vista della chiusura anticipata per le festività pasquali. Resta debole Hong Kong (-0,1%) e Shanghai (-0,8%) Tra le materie prime da segnalare il primo future lanciato in Cina sul greggio, denominato in yuan sul trading internazionale di scambi energetici di Shanghai a 432,2 yuan al barile.