Borsa: Milano gira in calo -0,1%

MILANO, 26 MAR - Piazza Affari gira in calo in pochi minuti. L'indice Ftse Mib cede lo 0,13% appesantito dai bancari. In particolare Ubi (-1,22%), Unicredit (-1,05%), Intesa Sanpaolo (-0,8%) e Banco Bpm (-1,04%). Dopo un avvio debole recupera invece Tim (+0,10%) mentre salgono Stm (+0,7%), Fca (+0,77%) ed Eni (+0,5%).