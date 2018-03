Borsa: Europa positiva guarda a petrolio

MILANO, 26 MAR - Le Borse europee proseguono in rialzo con i futures di Wall Street in positivo e con l'accordo permanente tra Corea del Sud e Usa sui dazi. Gli investitori guardano anche al primo future lanciato in Cina sul greggio ed alle tensioni nei cieli mediorientali con un missile yemenita intercettato dalle forze dell'Arabia saudita che spingono le quotazioni del petrolio. L'indice d'area Stoxx 600 cresce dello 0,21%. Francoforte è la migliore in crescita dello 0,37%, Parigi (+0,28%), in attesa dei dati finali del Pil, e Londra (+0,29%). In positivo anche Madrid (+0,16%), nonostante gli incidenti di Barcellona dopo il fermo di Carles Puigdemont in Germania. Nel Vecchio Continente in calo il settore immobiliare (0,48%). In rialzo l'energia (+0,6%) per effetto del presso del greggio. Sul fronte valutario l'euro è in lieve rialzo sul dollaro a 1,2376 a Londra. I rendimenti dei titoli di stato europei fanno registrare un debole rialzo con il Btp a 1,88% e lo spread con il Bund in rialzo a 135 punti base.