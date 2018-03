Saldo commercio estero extra-Ue a 1,9mld

ROMA, 26 MAR - Il surplus commerciale dell'Italia verso i paesi extra europei tocca 1,986 miliardi di euro a febbraio 2018, in aumento rispetto allo stesso mese del 2017 (+1,71 miliardi). Lo rileva l'Istat. In particolare il surplus non energetico (+4,97 miliardi) è in forte crescita rispetto allo scorso anno (+4,48). A febbraio, rispetto a gennaio, le esportazioni italiane sono in flessione (-2,5%) mentre le importazioni sono in aumento (+1,1%). Su base annua, invece, l'export è in lieve incremento (+0,1%), con una crescita "marcata" per i beni intermedi (+5%), e l'import vede un calo (-2%) che coinvolge quasi tutti i comparti a eccezione dell'energia (+5,4%) e dei beni intermedi (+2,8%). Sempre rispetto al 2017, forniscono un impulso positivo alla crescita delle vendite sui mercati esteri la Svizzera (+11,7%), i paesi Mercosur (+8,9%), la Turchia (+3,9%) e la Russia (+3,1%). Al contrario, la Cina (-9,7%), i paesi OPEC (-9,2%), e il Giappone (-8,7%) registrano "una marcata flessione".