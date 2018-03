Pil: Istat,prosegue espansione area euro

ROMA, 26 MAR - L'economia dell'area euro mantiene un profilo espansivo in linea con la crescita dell'economia mondiale e del commercio internazionale. Lo si legge nell'Eurozone economic outlook di Ifo Institut e Istat. Nel primo e nel secondo trimestre del 2018 - si legge - il prodotto interno lordo dell'area euro è atteso crescere a un ritmo simile a quello registrato alla fine 2017 (+0,6%), per poi rallentare leggermente nel terzo trimestre (+0,5%). Per l'intero anno il Pil acquisito, secondo le stime,dovrebbe crescere del 2,3%. E' previsto un aumento anche dei consumi privati.