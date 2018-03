Borsa: Milano rallenta con le banche

MILANO, 26 MAR - La Borsa di Milano rallenta con il Ftse Mib che cede lo 0,46% a 22.188 punti. Piazza Affari risente dell'andamento negativo delle banche mentre sono in ordine sparso i titoli del settore petrolifero dopo l'aumento del prezzo del greggio. Il rendimento del Btp è all'1,9% con lo spread con il Bund in rialzo a 136 punti. In fondo al listino Ubi che cede il 2,6%, Unicredit (-1,5%), Banco Bpm (-1,4%) e Intesa Sanpaolo (-1,1%). Male anche Mediaset che lascia sul terreno l'1,5% mentre Tim guadagna lo 0,5%. Contrastati i titoli legati al petrolio dopo l'aumento del prezzo del greggio. L'Eni guadagna lo 0,5% e Tenaris l'1% mentre Saipem cede lo 0,7% e Snam lo 0,3%. Bene Amplifon (+0,6%), con l'azienda che prevede per il triennio 2018-20 un aumento dei ricavi consolidati superiore alla crescita attesa del mercato e pari a un tasso composto medio annuo 'high single-digit'. In positivo il comparto auto con Fca che guadagna lo 0,7%, Brembo l'1%, Ferrari lo 0,1% mentre Exor cede l'1,4%.