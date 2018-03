Borsa: Europa in rialzo con futures Usa

MILANO, 26 MAR - Borse europee in rialzo con i futures di Wall Street positivi. Gli investitori guadano con favore all'inizio dei negoziati tra Cina e Usa per migliorare l'accesso ai mercati cinesi alle compagnie americane, dopo i toni aspri sulla vicenda dei dazi. In rialzo l'euro sul dollaro a 1,2408 a Londra. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,42%. Francoforte è in rialzo dello 0,69%, Parigi dello 0,39% e Londra dello 0,36%. Bene anche Madrid (+0,34%), nonostante gli scontri a Barcellona dopo il fermo di Carles Puigdemont in Germania. In controtendenza Piazza Affari che cede lo 0,3%. Ad appesantire la Borsa di Milano sono le banche. In fondo al listino Ubi (-2,4%), Banco Bpm (-1,7%), Unicredit (-1,6%), Mediobanca (-1,1%) e Intesa (-0,5%). Male anche Mediaset che cede l'1,2% mentre Tim guadagna lo 0,6%, con il fondo Elliott che supporta Genish come ad. In positivo Eni (+0,5%), dopo l'aumento del prezzo del petrolio, e Tenaris (+1,1%). In calo Saipem (-0,8%) e Snam (-0,2%).