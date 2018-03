Lagarde, serve fondo anticrisi Eurozona

BERLINO, 26 MAR - Il Fmi ritiene che per affrontare eventuali crisi, sarebbe opportuno "un fondo centralizzato di bilancio nell'Eurozona", che dovrebbe essere supplementare e non sostitutivo, della capacità di bilancio dei singoli Paesi membri. Lo ha detto Christine Lagarde a Berlino precisando che così si verrebbe a creare un "rainy-day fund", ossia un fondo per i tempi difficili. L'accesso al fondo anticrisi sarebbe possibile solo se si rispettano le regole e "i Paesi dovrebbero essere incentivati a rispettarle" ha spiegato Lagarde, aggiungendo che "bisogna usare questo momento di crescita per migliorare la struttura dell'Eurozona". Se un'autorità centrale di bilancio è "politicamente difficile" la politica monetaria ha fatto troppo nel difficile compito di risollevare le sorti dell'Eurozona durante la crisi finanziaria. Lagarde ha messo in guardia dai rischi connessi "al populismo e al canto delle sirene del protezionismo", poichè lo scontro commerciale potrebbe rappresentare un forte vento contrario per la crescita.