Yesmoke alla Swiss Merchant Corporation

MILANO, 26 MAR - Swiss Merchant Corporation, boutique di corporate finance di Lugano guidata da Francesco Caputo Nassetti, si è aggiudicata tramite la newco Tuxedo Srl, società creata ad hoc, l'asta fallimentare della Yesmoke Spa, acquisendo il ramo d'azienda per la produzione di sigarette nello stabilimento di Settimo Torinese (TO), che occupa 51 dipendenti e ha una capacità di lavorazione di trenta container di sigarette al mese. Quello della Yesmoke di Settimo è uno dei due impianti funzionanti in Italia per la produzione di sigarette. Nei suoi 8 mila metri quadrati, due linee di produzione parallele che utilizzano tecnologia avanzata, la nuova proprietà intende sviluppare anche la produzione di sigarette 'green', con tabacco biologico proveniente da coltivazioni ecosostenibili senza pesticidi. La notizia dell'acquisizioni arriva a pochi giorni dalla condanna, in tribunale a Torino, dei fondatori di Yesmoke, i fratelli Carlo e Gian Paolo Messina.