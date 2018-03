Utile Cairo 52 milioni, dividendo doppio

MILANO, 26 MAR - L'anno scorso Cairo Communication ha registrato un utile di 52 milioni contro i 21,5 milioni del 2016 con ricavi consolidati a quota 1,2 miliardi (rispetto ai precedenti 631 milioni) grazie al consolidamento di Rcs. Il dividendo proposto è raddoppiato rispetto al 2016: da 0,05 a 0,1 euro per azione. Grazie soprattutto alla generazione di cassa, l'indebitamento finanziario netto consolidato al 31 dicembre 2017 è di 263 milioni rispetto ai 352 precedenti ed è riferibile a Rcs per 287 milioni. Per il 2018 "l'evoluzione della situazione generale dell'economia e dei settori di riferimento potrebbe condizionare il pieno raggiungimento" degli obiettivi, segnala il gruppo, che comunque in riferimento a La7 intende "sviluppare la propria attività nel settore editoriale televisivo, per il quale si prevede il conseguimento anche quest'anno di un margine operativo lordo positivo".