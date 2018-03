Glaxo:acquista jv Novartis per 13 mld

ROMA, 27 MAR - La britannica GlasxoSmithKline ha acquisito la quota del 36,5% detenuta da Novartis nella joint venture del settore consumer healthcare per 13 miliardi di dollari. E' quanto si legge in una nota. I due gruppi avevano costituito la jv nel 2015 nell'ambito di un accordo più generale che aveva concesso a Glaxo l'opzione di acquisto esercitabile da marzo 2018. Glaxo, che si è ritirata nei giorni scorsi dall'offerta su Pfizer, si aspetta un "incremento dei flussi di cassa" e dei ricavi nel 2018 mentre Novartis sottolinea l'opportunità di disinvestire da "un'attività non-core a un prezzo attraente". Fra i prodotti da banco della jv vi sono alcuni marchi di largo consumo come Rinazina o Voltaren.