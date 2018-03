Schiarita Usa-Cina spinge mercati Asia

MILANO, 27 MAR - I mercati asiatici corrono, dopo la chiusura record di Wall Street, la migliore dall'agosto 2015. A spingere i listini è l'allentamento delle tensioni internazionali, in particolare quelle commerciali fra tra Usa e Cina, legate alla politica dei dazi del presidente americano Donald Trump. Positivi anche i futures sui mercati europei, ieri sotto pressione per gli attriti con la Russia, dopo l'avvelenamento in Inghilterra della ex spia del Kgb. Tokyo ha guadagnato il 2,65% a quota 21.317 punti, con lo yen che ritraccia dai massimi in 16 mesi sul dollaro, scendendo a quota 105,40 e, sull'euro, a 131,50. Solide le Piazze cinesi: Shanghai guadagna lo 0,6% a 3152 punti e Shenzhen l'1,72% a 1821 punti. Tonica Hong Kong, che sale dello 0,89% a 30810 punti. Crescono Seul (+0,6% a 2452 punti) e Sidney (+0,7% a 5943 punti). Fra i dati attesi oggi, gli indici italiani ed europei di fiducia dei consumatori e delle imprese a marzo, quelli americani sulla fiducia dei consumatori e sulle scorte settimanali di petrolio.