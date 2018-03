Fs: 9,3 mld ricavi 2017, utile 552 mln

ROMA, 27 MAR - Ferrovie dello Stato chiude il 2017 con ricavi operativi pari a 9,3 miliardi di euro e un risultato netto di 552 milioni. Lo ha annunciato l'a.d. Renato Mazzoncini, aggiungendo che si tratta del "miglior bilancio di sempre". Sempre nel 2017 il gruppo ha realizzato investimenti pari a 5.625 milioni di euro, per il 99% in Italia. Il 20% dei fondi sono stati utilizzati per il trasporto e il 79% per le infrastrutture: dei 4,4 miliardi destinati alle infrastrutture, il 95% è stato riservato alla rete convenzionale, vale a dire non per l'alta velocità. Quanto alla cedola, Mazzoncini ha detto che "abbiamo deciso di affrontare il tema del dividendo nell'assemblea di bilancio, ma non so se sarà con l'attuale governo o con il nuovo, perché è calendarizzata per il 17 aprile".