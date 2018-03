Lavazza, ricavi crescono 3 volte mercato

TORINO, 27 MAR - Ammontano a 2 miliardi di euro, nel 2017, i ricavi di Lavazza, +6,3% rispetto al 2016, una crescita tre volte superiore a quella del mercato. Una crescita trainata dai mercati esteri, che rappresentano più del 63% dei ricavi, mentre in Italia l'azienda mantiene con il 37% dei ricavi la sua leadership. E' quanto emerge dal bilancio approvato dal cda. L'Ebitda è pari a 200,8 mln (+12,5%), l'Ebit a 67 milioni (+8,5%). Per effetto delle acquisizioni, la posizione finanziaria netta è di 457,7 mln (era di 687,5mln). "Il 2017 è stato un anno di continuo rafforzamento del nostro marchio, sempre più presente a livello internazionale - sottolinea l'ad di Lavazza, Antonio Baravalle -. Tutto ciò è stato possibile grazie a forti investimenti e al lavoro sulla competitività dell'offerta, fondamentali per la sostenibilità finanziaria del Gruppo nel lungo periodo". L'utile netto è pari a 44,7 milioni di euro, non comparabile con il 2016 che beneficiava di effetti positivi non ricorrenti per 37 milioni.