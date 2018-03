Fincantieri:ricavi 2017 +13%,ebitda +28%

TRIESTE, 27 MAR - Ricavi record oltre i 5 miliardi di euro (+13%) ed Ebitda a 341 milioni (+28%). Sono i dati principali del Bilancio consolidato di esercizio 2017 di Fincantieri approvato oggi dal CdA, insieme con il Risultato di esercizio, di 53 milioni (+279%). Incrementata nel 2017 l'occupazione in Italia con quasi 400 nuovi posti di lavoro diretti e 1.600 nell'indotto. Ambizioso il Piano industriale 2018-2022 mira ad aumentare del 50% i ricavi e a raddoppiare l'ebitda. In aumento anche i nuovi ordini acquisiti, per 8,6 mld euro (+31%) che confermano, per Fincantieri, il "buon momento di mercato", che significa la nuova commessa per Norwegian Cruise Line, quella di due navi Seaside EVO di Msc Crociere. Il gruppo vanta anche un carico di lavoro per 26 mld di euro (oltre cinque anni di lavoro). L'indebitamento finanziario netto è di 314 mln (615 a fine 2016). l Cda propone la distribuzione di un dividendo di 0,01/azione. Ottima performance nello Shipbuilding.