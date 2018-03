Industria: fatturato gennaio -2,8%

ROMA, 28 MAR - A gennaio il fatturato dell'industria italiana, dopo tre rialzi consecutivi, arretra, scendendo del 2,8% rispetto al mese precedente. Lo rileva l'Istat, spiegando che si tratta del ribasso più accentuato da settembre del 2016. Tuttavia su base annua il dato resta positivo, con i ricavi in crescita del 5,3% (corretta per gli effetti calendario). Se a livello congiunturale sono risultati in calo sia il mercato nazionale che quello estero, nel confronto annuo entrambi sono in positivo (+4,6% all'interno e +6,3% fuori). Nello stesso mese gli ordinativi segnano una flessione del 4,5% rispetto a dicembre, quando avevano registrato una decisa accelerazione. La contrazione investe sia il mercato interno sia quello estero, ma a pesare di più è proprio l'ambito nazionale (-6,4% contro il -1,9% di fuori confine). Le commesse comunque sono in netta crescita su base annua, con un +9,6% (dato grezzo). Sempre a gennaio, infine, il fatturato dell'industria degli autoveicoli segna un -11% su base annua.