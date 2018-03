Bip: con Apax farà 600 assunzioni

MILANO, 28 MAR - Con l'ingresso del fondo Apax che ha rilevato la quota di maggioranza da Argos, la società di consulenza Business integration partners nata a Milano stima per quest'anno di effettuare 500 assunzioni in Italia e un centinaio all'estero. Lo affermano i due amministratori delegati, Carlo Capè e Fabio Troiani, che con il presidente Nino Lo Bianco mantengono quote e incarichi operativi. Bip cerca soprattutto neolaureati in ingegneria, economia e altre discipline per spingere sull'area digitale con interesse anche ad acquisizioni in Paesi come Germania e Stati Uniti, mentre Apax è già forte in Francia. Il gruppo comincia a guardare alla Borsa con un piano di sviluppo di lungo periodo che potrebbe portare a una quotazione in 3-4 anni, dopo che il fondo ha investito oltre 200 milioni per l'acquisizione della maggioranza - il cui closing è avvenuto ieri - con l'obiettivo di raddoppiare il fatturato del gruppo a oltre 300 milioni anche attraverso altri 100 milioni da investire per l'espansione all'estero.