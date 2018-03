In 900mila hanno sostegno,7 su 10 al Sud

ROMA, 28 MAR - Le persone beneficiate da misure di contrasto alla povertà, cioè con un sostegno al reddito, sono nel primo trimestre 2018 quasi 900 mila e 7 su 10 dei beneficiari risiedono al Sud. E' quanto si legge nell'Osservatorio statistico sul reddito di inclusione presentato oggi dall'Inps e dal Ministero del Lavoro secondo il quale sono stati coinvolti dal Rei (Reddito di inclusione) 316.693 persone (in 110 mila famiglie) mentre altre 47.868 persone (in 119 mila famiglie) sono state interessate dal Sia (il sostegno di inclusione attiva). "Cumulando il Sia, il Rei e le misure regionali di contrasto alla povertà - ha spiegato il presidente Inps, Tito Boeri - abbiamo raggiunto quasi 900 mila persone. Possiamo dire che in Italia un reddito minimo c'è". Boeri ha spiegato che sono state raggiunte "251 famiglie" per un totale di 870 mila componenti. "Siamo intorno al 50% della platea obiettivo". Gli importi medi mensili per le famiglie sono di 297 euro per il Rei e di 244 euro per il Sia (119 mila famiglie).