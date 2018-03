Usa: Pil 4/o trimestre rivisto a +2,9%

ROMA, 28 MAR - Il Pil degli Stati Uniti viene rivisto al rialzo nel quarto trimestre 2017 ad un tasso annualizzato del 2,9% dal 2,5%. Il dato è anche migliore delle stime degli analisti che ipotizzavano un +2,7%. La revisione a +2,9%, in base alla lettura finale, è dovuta ad un aumento dei consumi superiore a quanto previsto, secondo i dati del Dipartimento del Commercio. Negli ultimi tre mesi del 2017 i consumi degli americani, il motore dell'economia a stelle e strisce, sono cresciuti del 4% rispetto al 3,8% stimato in precedenza. Per l'intero 2017 l'economia Usa è cresciuta del 2,3% rispetto al 2016.