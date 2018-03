Borsa:Milano accelera e chiude in rialzo

MILANO, 28 MAR - La Borsa di Milano (+0,5%) accelera nel finale di seduta e chiude in rialzo. I listini del Vecchio Continente guardano con favore ai dati positivi del Pil Usa ed a Wall Street che migliora, dopo il tonfo di ieri dei tecnologici. L'euro è in lieve calo sul dollaro a 1,2347 a New York. In calo i rendimenti dei titoli di Stato europei con il Btp a 1,83% e lo spread con il Bund a 133 punti base. A Piazza Affari crolla Fincantieri (-14,5%), dopo i conti sotto le stime degli analisti finanziari di Intermonte e le prese di beneficio dopo il rally di marzo, che lo ha portato da 1,2 a 1,45 euro. In calo anche Stm (-5,3%) che risente con i rivali europei dei timori sugli investimenti in Cina e del crollo di Tesla dopo i conti. Giù anche Buzzi Unicem (-2,4%), Fca (-2%), Leonardo (-1,2%) e Saipem (-1,3%). In ordine sparso le banche con Mps che cede il 2,3% e Bper (-0,5%) mentre cresce Creval (+2,6%) e Unicredit (+1,3%). In positivo Tim (+0,7%), in attesa dell'assemblea del 24 aprile, e Mediaset (+0,6%).