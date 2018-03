Casse, ok a convenzione Inps su cumulo

ROMA, 28 MAR - L'Assemblea dei presidenti delle Casse previdenziali dei professionisti (Adepp) "ha approvato oggi all'unanimità lo schema di convenzione sulle pensioni in cumulo, modificato in accordo con l'Inps". "Quella di pagare immediatamente le pensioni è una scelta saggia, che sostenevamo da tempo", dichiara il presidente dell'Associazione Alberto Oliveti, chiarendo che "prima si soddisfano le legittime esigenze degli aventi diritto" e, in seguito, "valutando insieme l'andamento delle pratiche, si determina cosa spetta, e a chi, nel rispetto delle leggi vigenti, relativamente agli oneri di gestione". Infine, il numero uno dell'Adepp esprime "tutta la mia vicinanza ai pensionati che hanno atteso tanto", e ringrazia "i presidenti di tutti gli Enti coinvolti per il lavoro svolto", conclude.