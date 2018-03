Petrolio: in rialzo a 64,76 dollari

ROMA, 29 MAR - Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hour di New York con i contratti sul greggio Wti con scadenza a maggio che guadagnano 38 centesimi a 64,76 dollari al barile. Anche il Brent sale di 38 centesimi 69,91 dollari. In un mese le quotazioni hanno guadagnato il 4,8% . Ad incidere le tensioni geopolitiche ma soprattutto l'ipotesi avanzata dal ministro del petrolio iracheno che alcuni membri Opec supportino un prolungamento dei tagli alla produzione fino a metà 2019.