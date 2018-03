Voci negoziati Renault-Nissan su fusione

ROMA, 29 MAR - Nuove indiscrezioni su una possibile fusione tra Renault e Nissan Motor. I due gruppi sarebbero in trattative per andare oltre l'attuale Alleanza Renault-Nissan e creare una nuova casa automobilistica. Secondo alcune fonti di stampa l'amministratore delegato di Renault, Carlos Ghosn, sta guidando i negoziati e dovrebbe gestire la nuova entità nata dalla fusione. Renault controlla attualmente il 43% di Nissan, mentre la casa giapponese ha una quota del 15% nel gruppo francese. Ma un accordo resta difficile poiché il governo francese, che detiene il 15% di Renault, é riluttante a cedere la propria quota, soprattutto per il timore che possa essere abbandonato il quartier generale di Boulogne Billancourt. Tanto che ora si starebbe pensando di mantenere il quartier generale sia in Giappone che in Francia. A inizio marzo erano già circolate voci su trattative di Nissan per acquisire la partecipazione di Parigi in Renault, ma erano state smentite da Renault-Nissan come "pura speculazione".