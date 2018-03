Sky-Open fiber insieme per servizi fibra

MILANO, 29 MAR - Sky Italia e Open Fiber hanno siglato un accordo per il lancio di un servizio via fibra a partire dall'estate 2019 con "l'obiettivo di accelerare la crescita a lungo termine della fibra e della pay tv", un servizio che andrà ad affiancarsi a quello via satellite. Lo annunciano i due gruppi. Grazie a questa intesa Sky beneficerà dei vantaggi offerti dall'infrastruttura in fibra ottica di Open Fiber Ftth, (Fiber-To-The Home) nelle principali 271 aree urbane italiane. "Dal momento che sempre più contenuti sono disponibili via internet, l'offerta via fibra di Sky combinerà la sua esclusiva programmazione con la migliore velocità di connessione disponibile sul mercato italiano", sottolinea una nota. Sky distribuirà la sua offerta Tv via internet grazie a una nuova versione di Sky Q - il suo box di ultima generazione - che dal 2019 potrà funzionare anche via internet oltre che via satellite.