Borsa: Asia cresce in scia Wall Street

MILANO, 30 MAR - Borse asiatiche in crescita nell'ultima seduta della settimana, caratterizzata dallo stop di alcune Piazze (come Sidney ed Hong Kong) per le festività di Pasqua. A spingere i listini è prima di tutto la chiusura in crescita di Wall Street, trainata dal rimbalzo del settore tech. Tokyo ha chiuso con un guadagno dell'1,40%, a quota 21.454 punti grazie anche allo stop alla manovra di apprezzamento dello yen. Crescono sia le Borse cinesi, con Shanghai che sale dello 0,29% a 3169 punti e Shenzhen dell'1,2% a 1852 punti, sia quella di Seul (+0,39% a 2445 punti). Giova alle Borse anche il clima internazionale più disteso dopo la visita a sorpresa a Pechino del leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, su invito del presidente Xi Jinping. Fra i dati macro attesi per oggi - giornata di stop per gran parte dei mercati occidentali - la stima provvisoria dell'Istat sui prezzi al consumo di marzo 2018 in Italia.