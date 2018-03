Unioncamere,-11.000 pmi artigiane 2017

ROMA, 30 MAR - La crisi rallenta ma non è finita per le pmi artigiane ed il 2017 si è chiuso ancora una volta con un saldo negativo: 11.000 le imprese in meno rispetto al 2016. E' quanto risulta dai dati diffusi da Unioncamere e InfoCamere sull'imprenditoria artigiana a partire dal Registro delle Imprese delle Camere di commercio. Il dato è comunque il migliore da 5 anni, e sottolinea un'inversione di tendenza. A soffrire sembrano in particolare i settori più tradizionali: edilizia (-1,4%) e manifattura (-1,5%) mentre crescono i servizi alle imprese (+3,6%). Ma se le cessazioni di impresa si attestano sul minimo del decennio (92.265 unità), risulta in calo anche il numero di quanti decidono di intraprendere una attività artigiana (80.836). Dal 2012 quando l'anagrafe artigiana segnava un 1,4 milioni di imprese, ad oggi si registra una diminuzione dello stock di oltre 110mila unità, con una riduzione complessiva vicina all'8%, oltre 1 punto percentuale in media all'anno.