Tlc: Digitouch, ricavi 2017 a 28,89 mln

ROMA, 30 MAR - Via libera dal cda di Digitouch ai conti del 2017 che sì è chiuso con ricavi consolidati a 28,89 milioni di euro (+7%) rispetto al 2016 (euro 26,98 milioni) e un ebitda adjusted, al netto degli oneri non ricorrenti per 0,32 milioni, a 4,38 milioni (in linea con il 2016). L'utile netto dell'azienda specializzata in digital marketing, si attesta a euro 0,42 milioni e, si legge in una nota, "per il primo anno dalla quotazione" saranno distribuiti dividendi per complessivi euro 0,56 milioni circa con un rendimento del 2,7%. La posizione finanziaria netta consolidata del gruppo positiva per euro 2,14 milioni rispetto alla posizione negativa per 2,01 milioni di dicembre 2016.