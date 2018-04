Petrolio: in recupero a 63,15 dollari

ROMA, 3 APR - - Quotazioni del petrolio in recupero sul mercato after hour di New York con i contratti sul greggio Wti con scadenza a maggio che guadagnano 14 centesimi a 63,15 dollari al barile. Anche il Brent sale di 15 centesimi a 67,97 dollari. I prezzi sono risaliti sull'incertezza provocata dalla battaglia dei dazi tra Usa e Cina dopo il calo sui dati delle scorte Usa in aumento.