Commercialisti, per 75% Irpef sotto 15%

ROMA, 3 APR - Tre contribuenti Irpef su quattro pagano meno del 15% del reddito dichiarato (la soglia proposta come "flat tax", ndr). E' quanto emerge da un'elaborazione del Consiglio nazionale dei commercialisti dei dati delle dichiarazioni dei redditi e i modelli CUD presentati nel 2017 per l'anno d'imposta 2016 secondo la quale il 30,78% dei contribuenti (12,6 milioni di persone) ha un Irpef a zero mentre il 44,3% (18,1 milioni di persone) lo ha inferiore al 15% del reddito. Solo meno del 25% del totale (10,2 milioni di persone su 40,9 contribuenti complessivi) paga un'imposta sul reddito della persona fisica superiore al 15%. Tutto ciò grazie all'attuale sistema di aliquote e scaglioni di reddito, deduzioni dal reddito, detrazioni dall'imposta ed infine compensazioni mediante "bonus 80 euro.