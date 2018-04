In Puglia prima Rete aeroportuale Italia

BARI, 3 APR - Nasce in Puglia la prima Rete aeroportuale italiana, designata con un decreto interministeriale (Mit-Mef) che recepisce una direttiva europea. Lo hanno annunciato a Bari il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il presidente e il dg di Aeroporti di Puglia (Adp), Tiziano Onesti e Marco Franchini, sottolineando che i 4 scali pugliesi saranno gestiti in maniera unitaria. Il che vuol dire, tra l'altro, che i maggiori introiti degli scali di Bari e Brindisi potranno essere usati a vantaggio degli scali minori, cioè Foggia e Grottaglie. Inoltre, è previsto un adeguamento tariffario per i servizi comuni centralizzati a carico delle compagnie aeree. E un unico Contratto di programma con gli investimenti previsti su tutti gli scali. Emiliano ha detto che la Puglia è "la prima regione in assoluto" ad avere questo riconoscimento, "e ringrazio - ha aggiunto - il ministro Delrio e l'Enac perché hanno avuto particolare fiducia in Aeroporti di Puglia, considerata una delle reti più moderne e affidabili d'Italia".