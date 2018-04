Troppi ordini, ditta riassume licenziati

BOLOGNA, 3 APR - Prima i licenziamenti, a Lippo di Calderara nel Bolognese, motivati dall'azienda con la crisi del mercato degli scooter. Ora la riassunzione di parte degli stessi lavoratori lasciati a casa, per la difficoltà a evadere le commesse presenti nel portafoglio ordini. Succede - scrivono congiuntamente la Fiom-Cgil e la Fim-cisl di Bologna - alla Motori Minarelli, società del gruppo Yamaha. Alla fine dello scorso anno, osservano i sindacati, la Motori Minarelli, "dopo una vertenza durata oltre tre mesi e dopo 6.000 ore di sciopero, ha licenziato 58" dipendenti che hanno accettato di uscire dall'azienda a fronte di un importante incentivo economico di 75.000 euro" a causa, secondo la società della "crisi del mercato". Oggi, viene argomentato, "a soli 3 mesi dalla consegna delle lettere di licenziamento" l'azienda sta "richiamando una parte di quegli stessi lavoratori, proponendo un contratto a tempo determinato per 4 mesi, perché non riesce ad evadere le commesse. A volte la realtà supera la fantasia".