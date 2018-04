Mediaset chiude forte in Borsa, +6,4%

MILANO, 3 APR - Seduta di forti acquisti per Mediaset in Piazza Affari dopo l'accordo con Sky che permette uno 'scambio' di piattaforme, una maggiore diffusione dei canali del Biscione e una valorizzazione dei contenuti di Premium: il titolo, da subito molto acquistato dopo la firma dell'intesa avvenuta venerdì a mercati chiusi, ha concluso in rialzo del 6,4% a 3,31 euro. Intensi gli scambi, pari a 30 milioni di pezzi, oltre sette volte la media recente. Tutti gli analisti hanno promosso l'accordo, con un generale aumento del prezzo obiettivo di Mediaset, anche perché l'intesa accelera la strategia per la focalizzazione sui canali in chiaro, la produzione di contenuti, un maggior uso delle frequenze del digitale terrestre ed è la miglior alternativa per sfruttare Premium dopo l'accordo per ora fallito con Vivendi. Sky a Londra, società quotata a differenza della divisione italiana, è cresciuta di due punti percentuali, guardando all'offerta della parte news a Disney.