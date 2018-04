Fca, +7,3% in Borsa con vendite Usa

MILANO, 3 APR - Fca vola in Borsa e chiude in rialzo del 7,3% a 17,71 euro, dopo i dati migliori sulle vendite del mercato americano a marzo, migliori delle attese grazie a un rialzo del 13,6% e con il brand Jeep che ha registrato un incremento del 45% con 98.382 vetture vendute. In mattinata il titolo ha toccato un minimo del -1,5% per poi recuperare terreno e decollare in scia alla diffusione dei dati statunitensi.