Moto, mercato Italia rallenta a marzo

TORINO, 3 APR - Il maltempo rallenta la vendita delle due ruote in Italia. A marzo, dopo un primo bimestre positivo, le immatricolazioni di scooter e moto sono state 19.686, in calo del 14,4% rispetto allo stesso mese del 2017. Gli scooter, in particolare, scendono del 20,7%; le moto del 7,2%, mentre per i veicoli 50cc il calo è stato addirittura del 29,5%. I dati sono di Confindustria Ancma, l'Associazione nazionale Ciclo Motociclo Accessori. "Dopo un inizio anno che ci ha particolarmente soddisfatto, a marzo subiamo un rallentamento influenzato dal maltempo. Speriamo che con l'inizio della stagione motociclistica si assista ad un significativo recupero della domanda", commenta Andrea Dell'Orto, presidente di Confindustria Ancma. Resta positivo il progressivo annuo con il totale delle due ruote a motore vendute in Italia (immatricolazioni più 50cc) pari a 49.871 unità, +0,4% rispetto allo stesso periodo del 2017.