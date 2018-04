Mercato auto cala a marzo, giù anche Fca

TORINO, 3 APR - A marzo in Italia sono state vendute 213.731 auto, il 5,75% in meno dello stesso mese del 2017. Nel trimestre le immatricolazioni sono state 574.130, in calo dell'1,55% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. I dati sono del ministero dei Trasporti. Il gruppo Fca ha venduto a marzo in Italia 59.474 auto, il 12,86% in meno dello stesso mese del 2017. La quota scende dal 30,1% al 27,8%. Nel primo trimestre dell'anno le immatricolazioni del gruppo sono state 158.242, in calo del 2%, con la quota che passa dal 29,56% al 27,56%. Secondo il Centro Studi Promotor, la contrazione delle immatricolazioni è dovuta "a un giorno di lavoro in meno, che vale circa il 4,5% delle immatricolazioni mensili, allo stop ai chilometri zero e alla fase post elettorale lunga e piena di incertezze". La fase elettorale ha pesato anche per Federauto, mentre Unrae sottolinea il calo delle vendite dei privati che perde il 14,8% con una flessione maggiore per gli acquisti di auto diesel (-24%).