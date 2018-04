Borsa: Milano migliore Europa, vola Fca

MILANO, 3 APR - Piazza Affari, migliore d'Europa, chiude in rialzo mentre gli altri listini del Vecchio continente concludono la seduta in negativo. Gli investitori guardano con apprensione ad un inasprimento dello scontro sui dazi tra Cina e Usa. Il rendimento del Btp si attesa a 1,8% e lo spread con il Bund è stabile a 129 punti base mentre l'euro è in calo sul dollaro a 1,2262 a New York. La Borsa di Milano è stata sostenuta dalla forte crescita di Fca (+7,3%), dopo i dati di vendita negli Usa superiori alle stime, e da Mediaset (+6,4%), a seguito dell'accordo con Sky (+2,1%) con la valorizzazione dei contenuti di Premium, promosso da tutti gli analisti finanziari, e con Vivendi che a Parigi ha ceduto lo 0,5%. In cima al listino svetta anche Moncler che cresce del 6,4%. Tengono le banche nel primo giorno dell'addendum Bce, con Banca Generali (+1,4%), Mediobanca (+0,4%), Intesa e Unicredit (+0,1%). In controtendenza Mps (-2,2%), Carige (-1,2%) e Fineco (-0,8%). In calo anche Stm (-2,9%) e Leonardo (-2,2%).