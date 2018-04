Disoccupazione febbraio scende al 10,9%

ROMA, 4 APR - La disoccupazione a febbraio torna a scendere, passando al 10,9% dall'11,1% del mese precedente. Lo rileva l'Istat, spiegando che il tasso risulta pari a quello già registrato a dicembre, quando si sono toccati i minimi da agosto 2012. Dopo il rialzo di gennaio calano dell'1,7% anche le persone in cerca di occupazione (-49mila). Su base annua la contrazione è ancora più netta: -4,8% (-143mila). Si contano così 2 milioni 835 mila disoccupati. Invece il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15-24 anni segna un aumento di 0,3 punti percentuali, passando al 32,8% dal 32,5% di gennaio. La stima degli occupati cresce dello 0,1%, ovvero di 19 mila unità su gennaio. E si osserva, rileva ancora l'Istat, "un significativo incremento congiunturale dei dipendenti a tempo indeterminato (+54 mila)" dopo 10 mesi consecutivi in calo. Su base annua si conferma l'aumento degli occupati (+0,5%, +109 mila), ma in questo caso "la crescita si concentra esclusivamente tra i lavoratori a termine".