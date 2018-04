Istat: Venete-Mps pesano 6,3 mld deficit

ROMA, 4 APR - Complessivamente, le operazioni sulle banche in difficoltà impattano, per circa 6,3 miliardi sull'indebitamento 2017. Lo rileva l'Istat, spiegando che la contabilizzazione del salvataggio delle banche venete corrisponde a un trasferimento in conto capitale di 4,756 miliardi, secondo le indicazioni di Eurostat. A ciò vanno aggiunti 1,6 miliardi delle operazioni relative a Monte dei Paschi di Siena (ricapitalizzazione e ristoro dei 'junior bondholders'). Cifra, questa, rivista (era stata calcolata in 1,1 mld).