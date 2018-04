Fincantieri: da Viking ordine per 2 navi

TRIESTE, 4 APR - Vard Holdings Limited ("VARD"), controllata di Fincantieri, ha firmato una lettera di intenti per la progettazione e la costruzione di due navi da crociera speciali per Viking, più altre due in opzione. Le unità, che saranno consegnate in Norvegia nel secondo trimestre 2021 e nel secondo trimestre 2022, saranno le prime che Vard realizzerà per la Viking. Il valore del potenziale contratto per due navi, che le parti si impegnano a finalizzare entro la metà di quest'anno, è di circa 4,5 miliardi di corone norvegesi, pari a oltre 460 milioni di euro. Dal 2012, per lo stesso gruppo armatoriale, Fincantieri ha ricevuto ordini per 10 unità, 4 delle quali già consegnate, con le restanti in consegna entro il 2023. Nel marzo scorso, Fincantieri e Viking hanno raggiunto un accordo per ulteriori 6 navi, che estendono la collaborazione fino al 2027. (ANSA).