Incontro a Mosca tra ad Gazprom e Snam

MOSCA, 04 APR - L'ad di Gazprom, Alexiei Miller, e quello di Snam, Marco Alverà, si sono incontrati a Mosca per fare il punto sulle rispettive attività e hanno discusso di "possibili varianti di cooperazione, in particolare nel contesto della realizzazione del progetto Turkish Stream da parte della Gazprom": lo riferisce la stessa Gazprom. L'Italia importa più di un terzo del proprio fabbisogno dalla Russia attraverso l'infrastruttura gestita da Snam, per questo incontri di questo tipo si ripetono periodicamente. "I partecipanti all'incontro - riporta il colosso russo - hanno sottolineato che nei paesi europei esiste la necessità di nuovi itinerari affidabili per l'importazione del gas in un contesto di riduzione dell'estrazione propria. Marco Alverà ha informato Alexiei Miller dell'intenzione di Snam di favorire la creazione di nuovi itinerari per il trasporto del gas nei paesi del Mediterraneo".