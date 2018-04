Riparte domanda passeggeri aerei, +7,6%

ROMA, 5 APR - Il traffico aereo si rafforza a febbraio: secondo i dati dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (Iata), il traffico globale passeggeri ha segnato un tasso di crescita del 7,6%, dopo il rallentamento (+4,6%) di gennaio. Crescono anche la capacità degli aeromobili (+6,3%) e il 'load factor', fattore di riempimento (+0,9 punti percentuali all'80,4%), che segna un nuovo record dal 79,5% del febbraio 2017. "Come avevamo previsto, assistiamo al ritorno ad una crescita più robusta della domanda, dopo il momentaneo rallentamento di gennaio", afferma il direttore generale e ceo della Iata Alexandre de Juniac, spiegando che a sostenere la crescita sono "il forte contesto economico e la solida fiducia delle imprese Tuttavia - precisa - gli aumenti dei prezzi del carburante e in alcuni paesi del costo del lavoro è probabile che mitigheranno quest'anno in parte lo stimolo sul traffico derivante dal tariffe più basse".