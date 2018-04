Aumentano entrate, in due mesi +3,6%

ROMA, 5 APR - Nel periodo gennaio-febbraio 2018, le entrate tributarie erariali ammontano a 66.794 milioni di euro, in aumento di 2.315 milioni di euro rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (+3,6%). Lo comunica il Mef, spiegando che al risultato contribuiscono sia le imposte dirette (+3,6%) sia quelle indirette (anch'esse in aumento del 3,6%). Ad aumentare del 3,9% è invece il gettito dell'Iva, cresciuto tra gennaio e febbraio di 554 milioni di euro. L'incremento riguarda in particolare la componente sugli scambi interni che aumenta di 519 milioni di euro. Positiva la dinamica del prelievo sulle importazioni (+35 milioni di euro, +1,5%).