Borsa: Asia piatta su tensioni commercio

MILANO, 6 APR - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza grandi spunti con intonazione in genere debole in attesa che si chiarisca il clima attorno alla 'guerra dei dazi': Tokyo ha chiuso in calo dello 0,3%, così come Seul. In positivo invece nelle ultime battute sia Hong Kong, che sale dello 0,8%, sia Singapore, in rialzo dello 0,7%. Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, ha concluso l'ultima seduta della settimana invariata rispetto alla vigilia, mentre i futures sulla partenza dei listini europei sono leggermente in calo con le prese di beneficio dopo la corsa di ieri.