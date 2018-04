Borsa: Milano fiacca con Fca, bene Tim

MILANO, 6 APR - Primi scambi in territorio negativo per l'ultima seduta di settimana di Piazza Affari: l'indice Ftse Mib cede lo 0,3%, con Cnh in calo dell'1,5%, Prysmian dell'1,4%, Fca e Tenaris dell'1,3%. Saipem cede lo 0,9%, in leggero ribasso Mediaset, mentre tra le banche sono positive Unicredit (+0,5%) e Ubi, che sale di un punto percentuale. Bene Snam (+1,1%), ma ancora acquisti in partenza soprattutto su Tim, che sale di quasi il 2% sui possibili acquisiti ai blocchi da parte di Cdp e lo scontro tra Vivendi e Elliott.