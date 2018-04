Istat, prezzi delle case -0,4% in 2017

ROMA, 06 APR - Nel 2017, i prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie diminuiscono dello 0,4% rispetto al 2016, quando la variazione era stata pari a -0,8%. Lo comunica l'Istat. "Pur trattandosi del sesto anno consecutivo di flessione dei prezzi delle abitazioni, la diminuzione del 2017 è la più contenuta dal 2012", osserva l'istituto di statistica. La contrazione dei prezzi del 2017 è sintesi di un aumento per le abitazioni nuove (+0,1%) e di una diminuzione per quelle esistenti (-0,6%). Rispetto al 2010, nel 2017 i prezzi diminuiscono del 15,1% (-1,4% per le abitazioni nuove, -20,5% per le esistenti). Per il 2018, il tasso di variazione acquisito dell'indice dei prezzi delle abitazioni risulta invece del -0,1%. In particolare nel quarto trimestre 2017, i prezzi delle abitazioni aumentano dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e diminuiscono dello 0,3% nei confronti del 2016 (era -0,8% nel terzo trimestre).