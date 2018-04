Bankitalia,per ora no vendite Btp

ROMA, 6 APR - "Fino a ora non ci sono segnali di vendita" dei titoli di stato italiani o di sfiducia nel paese da parte dei mercati "ma il rischio c'è sempre" perchè "i gestori, grandi e piccoli hanno timori" sugli esiti della situazione politica italiana. Lo afferma il d.g di Bankitalia, Salvatore Rossi, parlando a 24mattino su Radio 24. Rossi ha sottolineato come "i gestori del risparmio e i fondi, grandi e piccoli, italiani e stranieri ragionano sempre con la stessa logica", ovvero quella di tutelare "il denaro che anche noi affidiamo loro". Al momento quindi "i mercati stanno a guardare" in attesa degli sviluppi della situazione politica italiana, ha rilevato il dg di Banca d'Italia.