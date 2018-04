Bankitalia,mantenere pridenza conti

MILANO, 6 APR - "Una politica di bilancio prudente è nell'interesse dell'Italia, indipendentemente dalle indicazioni delle istituzioni internazionali. Essa è necessaria per la stabilità economica e finanziaria, per la crescita". Lo afferma il direttore generale della Banca d'Italia Fabio Panetta al Convegno in memoria di Giacomo Vaciago "Un futuro per l'Europa" presso l'Università Cattolica di Milano. "Un debito pubblico più basso - spiega - permetterebbe anche di ridurre le distorsioni dovute all'elevata pressione fiscale e di rilanciare gli investimenti in capitale fisico e umano".