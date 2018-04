Merci ad alta velocità,debutto a ottobre

MILANO, 6 APR - Mercitalia (gruppo Fs) lancerà il primo treno merci ad alta velocità del mondo il prossimo mese di ottobre. Lo hanno annunciato il presidente di Mercitalia Ivan Soncini, l'amministratore delegato Marco Gosso e l'amministratore delegato delle Fs Renato Mazzoncini, incontrando gli operatori nella futuristica cornice della Fondazione Feltrinelli di Milano. Il nuovo servizio debutterà in ottobre tra lo scalo di Marcianise (Caserta) e L'Interporto di Bologna, trasportando nelle 12 carrozze di un Etr 500 appositamente modificato l'equivalente di 18 Tir o di 2 Boeing 747 Cargo. Il treno impiegherà 3 ore e 20, viaggiando ad una velocità di 180 Km/h. Per Mercitalia È la ciliegia sulla torta dopo un anno dedicato al rilancio delle attività merci del Gruppo, che si sono chiuse con ricavi in crescita a 1,04 miliardi (+40 milioni) e Mol tornato positivo per 40 milioni (+56 mln), mentre il risultato operativo, salito di 61 milioni, è ancora in rosso per 31 milioni.